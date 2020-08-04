Культовый роман «1984» вышел на белорусском языке 3 4.08.2020, 11:09

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Книгу выпустило издательство «Янушкевич».

Впервые этот роман вышел на родном языке еще в 1992 году в переводе Сергея Шупы. Для нового издания переводчик усовершенствовал этот текст, пишет tut.by.

Роман Джорджа Оруэлла вырастил целое поколение читателей и стал классикой жанра антиутопии.

— Именно Оруэлл открыл нам глаза на государственный террор, на его природу и сущность, — рассказывала культуролог Юлия Чернявская. — Оруэлл рассказал нам об убивающем сознание новоязе, о пытках в Министерстве Любви, о доносительстве, страхе и двоемыслии. Читая Оруэлла, мы поняли, что мир делится на жертв и палачей, и воспылали ненавистью к тоталитаризму. Читая Оруэлла, мы стали честнее и лучше — во всяком случае так мы думали тогда. Мы надеялись на то, что нашу любовь окажется не по силам растоптать никому; что мы и именно мы выстоим под пытками; что мы никогда никого не предадим; что мы всё поняли про власть и свободу — ведь мы же прочитали Оруэлла. Книгу, которая казалась панацеей от всех бед, целебным, хоть и горьким лекарством… Прививкой от тоталитаризма

Заказать книгу можно на сайте издательства.