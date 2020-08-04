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Светлана Тихановская: Слуцк - 17:30, Солигорск - 19:30

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  • 4.08.2020, 11:55
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Светлана Тихановская: Слуцк - 17:30, Солигорск - 19:30
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Расписание митингов с участием кандидата в президенты Беларуси на сегодня, 4 августа.

Сегодня, 4 августа, Светлана Тихановская при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало посетят Слуцк и Солигорск, сообщил Объединенный штаб кандидата в президенты.

Митинг в Слуцке начнется в 17:30 (площадка у Городского молодежного центра, ул. Ленина, 158).

В Солигорске начнется в 19:30 (стадион «Строитель», ул. Ленинского комсомола, 51).


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