Светлана Тихановская: Слуцк - 17:30, Солигорск - 19:30 2 4.08.2020, 11:55

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Расписание митингов с участием кандидата в президенты Беларуси на сегодня, 4 августа.

Сегодня, 4 августа, Светлана Тихановская при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало посетят Слуцк и Солигорск, сообщил Объединенный штаб кандидата в президенты.

Митинг в Слуцке начнется в 17:30 (площадка у Городского молодежного центра, ул. Ленина, 158).

В Солигорске начнется в 19:30 (стадион «Строитель», ул. Ленинского комсомола, 51).