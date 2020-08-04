Каждый пятый ребенок в РФ оказался за чертой бедности 1 4.08.2020, 11:20

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Самая актуальная информация об уровне бедности в России.

В 2018 году каждый пятый ребенок в России (23 процента детей в возрасте до 18 лет) жил в семье с доходами ниже прожиточного минимума. Это следует из опубликованных результатов исследования Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности". На публикацию обратил внимание РБК.

Подобная статистика публикуется в России с задержкой в 2 года, то есть это самая актуальная информация об уровне бедности в стране.

Всего за чертой бедности по итогам 2018 года жили более 12 процентов россиян, или 18,4 млн человек, то есть уровень бедности среди детей почти в 2 раза выше, чем среди всего населения. В многодетных семьях за чертой бедности живет почти половина детей.

В 2018 году величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составила 10 287 рублей.

При этом уровень детской бедности несколько снизился в сравнении с 2017 годом. Эксперты, однако, предупреждают, что спад, вызванный в нынешнем году пандемией коронавируса, может привести к росту числа живущих за чертой бедности. Выплаты семьям с детьми до 16 лет (на ребенка было выделено по 20 тысяч рублей), по оценке экспертов НИУ ВШЭ, смогли компенсировать часть утраченных доходов, но сами по себе не позволят таким семьям вернуться к докризисному уровню жизни.