Семь выводов после поездки по Западной Беларуси на митинги Тихановской 1 4.08.2020, 12:12

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Фото: «Радыё Свабода»

На прошлой неделе Объединенный штаб посетил Запад страны.

Конец прошлой недели Светлана Тихоновская и Объединенный штаб провели в поездке по западной части Беларуси. Журналист «Радыё Свабода» поделился своими впечатлениями от посещения Лиды, Гродно, Слонима, Бреста и Березы, где проходили митинги.

1. «Такого не было никогда»

В абсолютно каждом городе митинги Объединенного штаба стали отличительным событием. Встречи с кандидатом Тихановской уже вошли в историю как самые массовые политические события за многие десятилетия.

«Это же исторический день», - говорит женщина лет 60 своей подруге на стадионе в Слониме.

Единственный раз, когда на этом стадионе собирали толпу во время президентской гонки, был концерт Надежды Бабкиной в 2001 году. Она агитировала за Лукашенко на выборах, и тогда на стадион загоняли людей из государственных предприятий. На этот раз люди стояли чуть ли не в километровой очереди, чтобы попасть на стадион «Динамо».

О чем говорить, если в 50-тысячных Слониме и Волковыске на митинги пришло больше людей, чем на большинство акций оппозиции во 2-миллионном Минске в последние годы.

2. У каждого белоруса спрятан дома бело-красно-белый флаг

Лида больше других городов поразила флагами. Там, наверно, была их наибольшая концентрация. Но откуда?

«Это флаг моего отца, который он купил еще в 1991 году», - рассказывает молодой парень на митинге в Лиде.

Выходит, что Беларусь - это действительно партизанский край, где у каждого дома спрятан бело-красно-белый флаг. И в час Х белорус достает из шкафа флаг, который лежал там 10, 20, а у кого-то и 30 лет.

«Я хочу купить бело-красно-белый флаг, - говорит с кем-то по телефону парень лет 20 уже в Бресте. - Большой, хочу большой флаг»

Короче, Богданович был прав, когда сто лет назад писал «Не разбіць, не спыніць, не стрымаць».

3. Армия с народом

Все видели кадры из Бреста, где бывшие десантники пришли на митинг Тихановской с бело-красно-белыми флагами и кокардами с «Погоней». На выступлении главной соперницы Лукашенко развевалась с десяток флагов Воздушно-десантных войск. В других городах военные запаса также приходили на встречи с Тихановской в форме. А действующие военные и курсанты военных вузов осторожно наблюдали за митингом со стороны. В одном из городов я разговорился с двумя молодыми ребятами, которые оказались действующими офицерами. Они очень хотели попасть на митинг Тихановской и нашли «безопасный» пункт, чтобы все видеть, но не быть замеченными.

4. Люди не боятся говорить на камеру

Журналисты знают, насколько белорусы осторожны и недоверчивы. И насколько трудно разговорить незнакомого человека на улице. И тем более на острую тему, чтобы он высказался о политике. А если на камеру, то это почти невозможно. До сих пор трудно поверить, что люди просятся в кадр, чтобы высказаться журналистам. Очереди, чтобы дать интервью журналистам - это то, о чем когда-то рассказывали коллеги из Украины и что никак невозможно было представить в Беларуси. Даже близко. А теперь без всякого страха белорусы очень искренне высказываются, не скрывая своего лица.

5. Бюджетники открыто протестуют

Что важно, без страха на камеру говорят даже те, кто работает на государственных предприятиях и даже в бюджетных организациях - школах и поликлиниках. Люди, которых запугивают на работе увольнением и проблемами для семьи, приходят на митинги и рассуждают о политике.

6 «Жыве Беларусь!»

Толпа в Слониме и Березе заводится возгласом «Жыве Беларусь!». И это при том, что большинство людей в этой толпе еще два месяца назад даже не думало об участии в политической акции. А сейчас аж заходятся от слов «Жыве Беларусь». А потом «Верым! Можам! Пераможам!», как бы ни старались представители Объединенного штаба навязать свой лозунг «Любім! Можам! Пераможам!» Оказалось, что то, что многие считали оппозиционными лозунгами, на самом деле - народные возгласы.

7. Максимальная политизация населения

«Давайте без политики», - сейчас люди не завершают такими словами любой острый разговор, который перетекает в обсуждение Лукашенко. Теперь о политике слышишь из-под каждого куста. В текстильном магазине, где разбирают на браслеты всю белую ткань, на заправке, в ночном баре.

Впервые за много лет люди жаждут обсуждения политики. В том числе и ради этого они приходят на митинги. Чтобы просто выговориться. Или друзьям, или незнакомым людям.

«Спасибо, что меня выслушали», - так часто заканчивают свою речь собеседники стримов. Такое впечатление, что люди выпускают из себя мысли, которые держали в себе 26 лет.