закрыть
4 августа 2020, вторник, 13:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские пограничники стали выдавать микропропуска своим гражданам для въезда в Беларусь

2
  • 4.08.2020, 12:18
  • 3,586
Российские пограничники стали выдавать микропропуска своим гражданам для въезда в Беларусь
Фото: tut.by

Фотофакт.

На российско-белорусской границе российские пограничники стали выдавать гражданам своего государства, выезжающим в Беларусь, своего рода микропропуска. Об этом tut.by рассказал один из российских журналистов, приехавших в нашу страну.

Как рассказал российский журналист, по профессиональной необходимости оказавшийся в нашей стране, сейчас россиянин может выехать в Беларусь, если направляется на учебу, работу, лечение либо посещает родственников. При этом, по его словам, пассажиры его автобуса были вынуждены ночью около 2−3 часов простоять на улице в ожидании проверки, так как одновременно приехало несколько транспортных средств.

— Но только россияне стоят, белорусы спят в автобусах. Я, собственно, ехал на работу, у меня были подтверждения, аккредитация — без проблем пустили. Дали вот эту бумажку, но для нее ты должен 2−3 часа постоять. В принципе, с автобуса у нас ссаживали людей: один парень доказывал, что он едет в Варшаву, показывал вид на жительство, но наши [российские пограничники] сказали, что автобус-то едет в Минск, а не в Варшаву, и его ссадили, — рассказал россиянин.

О том, необходимо ли сохранить этот микропропуск, российские пограничники ничего не сообщили, как и о том, связано ли это с выборами в Беларуси или делается в рамках каких-либо карантинных мер.

— По идее, ты в вагончике оформляешь, а потом уже на дороге его проверяют другие пограничники. Но у нас не проверили почему-то. Может, они как-то выборочно проверяют. Нам сказали, что тут в вагончике мы просто подтверждаем свое право, а в автобусе к нам зайдут пограничники, коллеги тех, и проверят наличие этой бумажки у россиян.

Комментарий ситуации в Государственном пограничном комитете Беларуси tut.by пока получить не удалось, как и в Пограничной службе ФСБ России.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев