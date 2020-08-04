закрыть
4 августа 2020, вторник, 13:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться

  • 4.08.2020, 12:20
  • 1,254
ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться

Гарантий эффективности испытуемых вакцин нет никаких.

Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает dw.com.

"Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет - и оно может не появиться вовсе", - заявил он на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование. "Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев