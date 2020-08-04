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Блогер воссоздает любимые кадры из фильмов

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  • 4.08.2020, 12:58
  • 3,372
Блогер воссоздает любимые кадры из фильмов
Фото: filmtourismus / instagram

Он ездит по миру и находит локации культовых киносцен.

Блогер из Германии Андреа Дэвид не просто путешествует по миру — она находит локации съемок фильмов и воссоздает там любимые сцены и кадры, пишет «Новое время».

За несколько лет она посетила уже больше 1000 локаций.

Андреа решилась на такую идею после сдачи диплома, в котором она исследовала влияние киноиндустрии и фильмов на туризм.

«Легче находить разные места из фильмов, если просто показать людям момент из фильма. Поэтому я часто вожу с собой распечатанные фотографии», — приводит ее слова CNN.

Именно так к ней и пришла идея того формата, которую она использует до сих пор — рука держит фотографию момента в фильме, а на фоне — локация.

«Мне показалось будет весело попробовать объединить картинку с настоящим фоном, чтобы смешать фантазию и реальный мир», — рассказывает Андреа.


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