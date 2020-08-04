Бывший милиционер: Знаю ребят, которые ушли с гордо поднятой головой 6 4.08.2020, 13:12

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Обращение к силовикам.

Бывший милиционер из Гродно записал обращение к своим коллегам, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Здравствуйте, меня зовут Женя Крус, я из города Гродно, мне 26 лет.

И это правда, с 2013 по 2017 год я, мягко говоря, работал в этой конторе, работал патрульным. Уволился по собственному желанию в звании старшего сержанта. И сегодня я хочу обратиться ко всем сотрудникам милиции, ОМОНовцам и патрульным.

Настоящий белорус сегодня не хочет войны, не хочет майдана, белорусы - мирные люди. Белорус хочет лишь только честных выборов, но за 26 лет в честность он уже не верит и поэтому выходит на мирные протесты.

Я повторюсь: на мирные протесты, на которых вы грубо нарушаете Конституцию Зеспублики Беларусь. Вы плюете на присягу, на которой клялись в первую очередь защищать свой народ и Конституцию, а уже только во-вторых выполнять приказы своего начальства.

И я не боюсь этого слова, это - преступные приказы. Преступные приказы вашего начальства, которое плюет на вас и беспокоится только лишь о своих погонах.

Я знаю ребят, которые в это смутное время вышли из строя и сказали, что не будут исполнять эти преступные приказы и с гордо поднятой головой уволились.

Я так же могу сказать с уверенностью, что с теми, с кем я общался по службе, ни один из вас мне не говорил, что согласен с действующей властью и режимом, каждый был против. И все задавали два главных вопроса: а куда идти? А где сейчас хорошо? Я попытаюсь ответить.

Нравится служить - служите на здоровье, только служите так, как это прописано законом. А если не нравится служить - да вы ж не рыба в аквариуме, все дороги открыты, пожалуйста.

И напоследок я хочу обратиться к тем людям, которые принимают самое первое участие во всех этих движухах, это конечно же ОМОН. Сегодня майдан может устроить только действующая власть и только вашими руками. ОМОН, вы бойцы, базара нет, но вы бьетесь не за ту сторону".

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