Дефолт в Аргентине: власти договорились с кредиторами о списании госдолга 4.08.2020, 13:22

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Министерство экономики сообщило о достижении договоренности с тремя группами кредиторов.

Власти оказавшейся в состоянии дефолта Аргентины договорились с кредиторами о реструктуризации задолженности. Значительная часть госдолга при этом была списана, сообщило во вторник, 4 августа, министерство экономики в Буэнос-Айресе. По данным ведомства, соглашение было достигнуто с тремя группами кредиторов. Его детали пока не разглашаются, пишет "Немецкая волна".

Argentina y tres grupos de acreedores alcanzaron un acuerdo de reestructuración de deuda.https://t.co/zAV8mPE99G — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) August 4, 2020

Ранее сообщалось, что переговоры с кредиторами аргентинского правительства, среди которых, в частности, были компании по управлению активами BlackRock и Ashmore, зашли в тупик. При этом речь шла о реструктуризации долгов объемом 65 миллиардов долларов. Международный валютный фонд (МВФ) называл возможное списание задолженности Аргентине неприемлемым.

Общий объем задолженности Аргентины на конец 2019 года составлял 323 миллиарда долларов. В ночь на 23 мая Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта после истечения срока выплаты около 500 миллионов долларов США в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это девятый дефолт в истории Аргентины.