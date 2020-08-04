В Германию уже пришла вторая волна пандемии, во Франции ее ожидают этой осенью 4.08.2020, 13:37

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После ослабления карантина востранах наблюдают рост числа новых заражений.

В профсоюзе немецких врачей считают, что Германию уже накрыла вторая волна пандемии коронавируса, а ученые из Франции прогнозируют всплеск заболеваемости на осенне-зимний период, пишет «Новое время».

Согласно данным Института имени Роберта Коха, в Германии за минувшие сутки было зарегистрировано 879 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся превысило 211 тысяч, 9 156 пациентов умерли от осложнений коронавируса.

«Мы уже находимся на второй, небольшой волне роста», — цитирует Reuters заявление главы профсоюза врачей Германии Сюзанны Йоны.

По ее словам, желание вернуться к нормальной жизни и игнорирование социального дистанцирования, наблюдаемые по всей Германии, могут свести на нет те успехи, которых достигла Германия во время первой волны пандемии.

«Весьма вероятно, что осенью или зимой мы столкнемся со второй волной эпидемии», — говорится в заявлении французского научного комитета, опубликованном Министерством здравоохранения.

Во Франции за последние три дня коронавирус выявили у 3 376 человек, а число пациентов в отделениях интенсивной терапии снова стало увеличиваться. Всего в стране зарегистрировали более 225 тысяч случаев COVID-19, 30 268 человек умерли.

После ослабления жестких мер по сдерживанию COVID-19 во многих европейских странах наблюдают рост числа новых заражений.

В то же время в правительстве Франции считают, что всплеск заболеваемости COVID-19 «очень вероятно» вернется осенью или зимой.