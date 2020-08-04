В центре Бреста появилось граффити с 81-летней гродненкой, которая растрогала Сергея Тихановского 4 4.08.2020, 14:30

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Галина Филипповна изображена с цитатой из песни «Стены рухнут».

В одном из дворов центра Бреста появился стрит-арт, посвященный 81-летней жительнице Гродно Галине Филипповне Андрейчик, которая стала знаменитой после общения с Сергеем Тихановским в Гродно, сообщает tut.by.

Граффити нанесено на стену одного из заброшенных домов в центре Бреста. Галина Филипповна изображена с тремя цветами и блокнотом с цитатой из песни «Стены рухнут».

Стрит-арт — копия фотографии портала Hrodna.life с пикета Светланы Тихановской, который прошел в Гродно 23 июля. Гродненка Галина Филипповна Андрейчик, напомним, 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской растрогала своим выступлением Сергея Тихановского.