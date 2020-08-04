На дне озера Титикака ученые нашли необычный клад древних инков 4.08.2020, 15:30

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Открытие совершили американские и бельгийские антропологи.

Американские и бельгийские антропологи нашли на дне озера Титикака каменный ларец. В нем была запечатана статуэтка ламы, выточенная из раковины моллюска, а также свернутый лист сусального золота. Описание находки опубликовал научный журнал Antiquity.

Кости лам под водой озера Титикака указали на религиозный центр доколумбовой империи.

"Мы исследуем культурное наследие, которое сохранилось на дне озера Титикака, с 2012 года. Одной из наших задач были поиски мест, где древние инки совершали подводные жертвоприношения, подобные рифу Кхоа у Исла-дель-Соль. И мы нашли еще одно такое место", – рассказал один из авторов исследования, антрополог из Брюссельского свободного университета (Бельгия) Кристоф Дэлэр.

Историки считают, что империя инков была самым крупным и могущественным государством доколумбовой Америки. Она располагалась на территории нынешних Перу, а также значительной части Чили и Эквадора. Это государство сформировалось примерно в начале XIII века, и всего через двести лет его владения охватывали огромную площадь, на которой жило 10 млн человек.

В испанских хрониках, а также в воспоминаниях представителей современных народов Южной Америки, потомков инков, существует две разных легенды, которые описывают, как возникла инкская цивилизация. Одна из них помещает родину первых правителей империи у берегов озера Титикака, а другая – в нескольких десятках километров к югу от бывшей столицы империи, Куско, на границе Боливии и Перу.

Первую легенду ученые подтвердили еще в 1977 году. Тогда дайверы-любители, которые погружались неподалеку от острова Исла-дель-Соль в центре озере Титикака, нашли несколько артефактов предположительно религиозной природы. В 1988 году у северо-западной части острова, рифа Кхоа, начали работать профессиональные подводные археологи.

Подводный алтарь инков

Они нашли не только обломки инкских артефактов, но и целые предметы – каменные жертвенные ларцы, внутри которых лежали статуэтки и другие подношения богам или духам предков. Последующие раскопки, уже на территории острова, показали, что он служил важным религиозным и культурным центром как для государства инков, так и для его предшественников.

Впрочем, храмы инков и прочих групп индейцев встречаются и на других островах, разбросанных по Титикака. Поэтому ученые давно пытаются найти другие следы подводных подношений богам, изучая дно озера вокруг этих островов.

Недавно американские и бельгийские антропологи сделали первую подобную находку, изучая дно озера у архипелага К'акайя, который расположен у восточных берегов Титикаки. В окрестностях самого небольшого из этих островов, рифа К'акайя, ныряльщики нашли большой каменный ларец, плотно закрытый каменной крышкой.

Внутри нее Дэлэр и его коллеги нашли миниатюрную статуэтку ламы, которая выточена из раковины колючей устрицы (Spondylidae), а также небольшой свиток сусального золота. И то, и другое было большой драгоценностью для инков, так как моллюсков из рода Spondylus можно встретить только у берегов Тихого океана в окрестностях Эквадора, в двух тысячах километров от озера Титикака.

Эта находка, как считают исследователи, подтверждает то, что озеро Титикака имело огромное культурное и религиозное значение для инков, объединяя многие разрозненные народы, которые входили в состав их империи. Последующие подводные раскопки, как надеются исследователи, помогут им открыть другие подобные точки, где сосредоточены нетронутые артефакты доколумбовой Америки.