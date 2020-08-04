Минэнерго собирается в ближайшие дни осуществить физический пуск первого блока БелАЭС 11 4.08.2020, 16:04

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Власти спешат ко дню выборов.

Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Министерства энергетики, пишет cайт naviny.by.

«Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора, — сообщили в ведомстве. — Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров».

«После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки», — говорится в сообщении.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Международная общественность указывает на нарушения правил безопасности во время строительства Островецкой АЭС.