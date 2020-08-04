Рабочие мигранты перевели в Украину более $5 миллиардов в 2020 году 4.08.2020, 16:37

Объем денежных переводов в Украину растет после резкого падения в мае-апреле текущего года.

4 августа, стало известно, что сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия составил $5,3 млрд, пишет «Зеркало недели».

Сумма переводов 2020-го года на 3,8% меньше, чем за январь-июнь 2019 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, объем денежных переводов в Украину растет второй месяц подряд после резкого падения на $131 млн в апреле (до $794 млн).

По итогам мая в Украину поступило $805 млн. В июне - $856 млн.

Нацбанк уточняет, что в приведенной статистике денежных переводов учитываются как официальные каналы переводов – банки и международные платежные системы, - так и неофициальные.

Так, по неофициальным каналам в Украину граждане перевели $1,8 млрд.

Напомним, в мае сумма частных денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину была на уровне $805 млн, это на $21 млн меньше апрельского уровня.

По сравнению с маем 2019 года объем денежных переводов рабочих мигрантов сократился почти на 21% ($1015 млн).

Всего за пять месяцев трудовые мигранты перевели $4,54 млрд. Из них по неформальным каналам в Украину поступило $1,83 млрд.