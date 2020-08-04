Бизнес-драма стоимостью более $40 000 3 4.08.2020, 17:49

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Как власти меняют правила игры для предпринимателей.

Пока политическая жизнь играет всеми красками, у людей остаются первостепенные потребности, без которых не обойтись при любом режиме. Например, спа и прочее удаление нежелательных волосков. На самом деле это не смешно, когда ты закупаешь дорогое оборудование, нанимаешь людей — и потом правила меняются именем революции. Ты больше не имеешь права работать. Вот история бизнеса от минской фирмы. Возможно, есть и другие потерпевшие, пишет «Онлайнер».

Фирма «Гатово-Теннери» в этом бизнесе с осени 2019-го. Именно тогда вступил в силу указ Лукашенко «О совершенствовании лицензирования». Если не углубляться в скучные детали — то значительно упрощалась деятельность салонов красоты. Для многих процедур и, в частности, для лазерного удаления волос больше не требовалась медицинская лицензия.

«После выхода указа появилось много субъектов хозяйствования, оказывающих данные услуги, — информирует владелица бизнеса Ольга Цыганова. — Стали работать официально и платить налоги».

На этой волне «Гатово-Теннери» также покупает оборудование, нанимает персонал, приводит помещение под необходимые требования. Вот на что пошли деньги: два аппарата для лазерного удаления волос (бытового назначения); аренда помещений и ремонт, расходники. Итого: 100 000 рублей.

Кроме того, наняли семь медсестер, обучили их у поставщика оборудования.

«Мы успешно осуществляли данный вид деятельности, обеспечивая клиентов высоким уровнем сервиса, — сообщает фирма. — Об этом свидетельствует успешное прохождение многочисленных проверок во время пандемии короновируса... Жалоб и претензий клиентов по работе нашего центра лазерной эпиляции не было».

Следующим ходом правительства стало постановление «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность». Оно должно вступить в силу 28 августа. Этот документ меняет правила игры в обратную сторону: теперь спа-услуги (в том числе эпиляция) снова подлежат лицензированию.

«Гатово-Теннери» резюмирует: «Согласно новому перечню лицензируемых видов деятельности мы вынуждены закрыться и уволить всех сотрудников. Срок получения медицинской лицензии — от года, и требования к помещению чересчур завышены».

В фирме констатируют: «В связи с отнесением лазерной эпиляции к лицензируемой медицинской деятельности нашей организации придется уволить принятых сотрудников с выплатой трехкратной среднемесячной заработной платы». Таким образом, последний день работы салона — 27 августа.

Это краткое изложение бизнес-драмы стоимостью 100 000 рублей.

Почему просто не получить лицензию, раз теперь она нужна? Объясняют: не «просто». Для этого необходимо новое помещение, новое оборудование, новые затраты и много времени.

Владельцы бизнеса теперь вспоминают слова Лукашенко, сказанные 21 мая в диалоге с министром здравоохранения: «Он подчеркнул, что спа-деятельность должна быть не зарегулирована, так как требования к объектам спа-услуг не должны быть такими же, как к операционным и больницам. А уже 25 мая премьер-министр (уже бывший) подписывает данный указ, тем самым вынуждает закрыться огромную сферу бизнеса».

На самом деле Лукашенко высказался не совсем так, как трактуют авторы письма. Вот цитата из разговора с министром Владимиром Караником, которую дает БЕЛТА: «У меня есть круг людей, которым я могу сказать: посмотрите, что будет Минздрав лицензировать, надо нам это или нет. Я не увидел отторжения по этому проекту постановления, основу которого заложили в Минздраве, но подумал, что не лишним будет еще раз вернуться к этому вопросу и обсудить с вами. Может быть, мы где-то слишком пытаемся зарегулировать те или иные процессы. К примеру, массаж. Надо, чтобы Минздрав лицензировал массажи, требуя от конкретных людей, чтобы они чуть ли не врачами были, или не надо?..»

Как бы то ни было, теперь Лукашенко просят разобраться в противоречивой ситуации и отменить постановление. Петиция прилагается.