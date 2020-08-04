Лукашенко сам себя переиграл и уничтожил 12 4.08.2020, 19:27

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Фото: Getty Images

Дед очень сильно напуган.

"Молодец трехпроцентный! Как сказал бы один забавный российский историк: "Сам себя переиграл и уничтожил"! - пишет читатель Telegram-канала "Баста!". - Отличное было выступление! Теперь весь мир увидел, что у власти уже не просто неадекватный самодур колхозник, а обколотая препаратами дряхлая, обливающаяся потом кукла с восковой кожей и перепуганными глазенками. Дед сильно болен уже не только психически, но и физически. И очень сильно напуган.

Но его окружение выставило его в таком состоянии на всеобщее обозрение будто нарочно.

Теперь уже дело не в том, какой он там президент, а в том что он просто не может дальше быть президентом. Он даже физически на это уже не способен.

Теперь даже старики пенсионеры, которые по привычке могли бы за него голосовать, задумаются, а нужна ли во главе страны эта дряхлая пародия на президента? Выбрать, а потом и дальше всей страной ему на лекарства работать!? Лично я против! А вы?"

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