Жириновский: Лукашенко придется бежать из Беларуси 8 4.08.2020, 18:21

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26 лет — это предел для белорусов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключает волнений в Беларуси и допускает, что это может привести к отъезду Лукашенко из республики.

«Если Лукашенко объявит о своей победе, в Беларуси смогут не согласиться с этим. И выступят против. Обстановка обострится. Это может привести к тому, что ему придется, может быть, покинуть Беларусь во избежание каких-то жертв», - сказал Жириновский «РИА Новости».

По мнению лидера ЛДПР, сейчас наступили «другие времена»: нельзя силовым вариантом остаться у власти.

«Двадцать шесть лет. Уже всё, люди устали. Поэтому, это предел для белорусов. Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа. Это будет такой значимый день для Беларуси», - считает российский парламентарий.