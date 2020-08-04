В Польше зарегистрировано рекордное число случаев COVID-19
- 4.08.2020, 18:39
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Больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Силезском воеводстве.
Министерство здравоохранения Польши сообщило во вторник, 4 августа, что за минувшие сутки в стране зафиксировано 680 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались шестеро больных, передает «Радио Польша».
Больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Силезском (222), Великопольском (94) Малопольском (88) и Мазовецком (49) воеводствах Польши.
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер не исключил, что будут увеличены денежные штрафы за несоблюдение санитарного режима в общественных местах.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 на территории Польши зарегистрировали больше 48 тыс. больных. Скончались 1 738 пациентов.
В течение последних дней скорость распространения в Польше коронавирусной удерживалась на уровне в 500-600 новых случаев в день.
Согласно данным портала worldometers.info, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 18,5 млн человек. Больше всего в США (4,9 млн), Бразилии (2,7 млн), Индии (1,9 млн) и России (861 тыс.). С начала пандемии от COVID-19 скончались в мире почти 700 тыс. человек. Число выздоровевших пациентов с COVID-19 составляет примерно 12 млн.