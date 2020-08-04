В Польше зарегистрировано рекордное число случаев COVID-19 4.08.2020, 18:39

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Фото: PAP/Leszek Szymański

Больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Силезском воеводстве.

Министерство здравоохранения Польши сообщило во вторник, 4 августа, что за минувшие сутки в стране зафиксировано 680 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались шестеро больных, передает «Радио Польша».

Больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Силезском (222), Великопольском (94) Малопольском (88) и Мазовецком (49) воеводствах Польши.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер не исключил, что будут увеличены денежные штрафы за несоблюдение санитарного режима в общественных местах.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 на территории Польши зарегистрировали больше 48 тыс. больных. Скончались 1 738 пациентов.

В течение последних дней скорость распространения в Польше коронавирусной удерживалась на уровне в 500-600 новых случаев в день.

Согласно данным портала worldometers.info, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 18,5 млн человек. Больше всего в США (4,9 млн), Бразилии (2,7 млн), Индии (1,9 млн) и России (861 тыс.). С начала пандемии от COVID-19 скончались в мире почти 700 тыс. человек. Число выздоровевших пациентов с COVID-19 составляет примерно 12 млн.