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В среду в Беларуси ожидается до +32 градусов

  • 4.08.2020, 18:50
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В среду в Беларуси ожидается до +32 градусов

Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди.

Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 5 августа из-за жары, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по северо-западу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет от 22 по северо-западу до 32 градусов по юго-востоку.


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