Глава Ford покидает компанию 4.08.2020, 19:19

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Фото: bloomberg.com

После объявления о смене руководства акции компании подорожали.

Президент и исполнительный директор корпорации Ford Motor Джим Хэкетт освободит занимаемые должности с 1 октября. Об этом говорится в заявлении корпорации, опубликованном во вторник, 4 августа, передает korrespondent.net.

Новым руководителем Ford назначен ее операционный директор Джим Фарли. При этом Хэкетт до марта 2021 года будет передавать дела Фарли в должности специального советника и только потом уйдет из компании.

Хэкетт руководил Ford с мая 2017 года. После объявления о смене руководства Ford акции компании на фондовых торгах в США подорожали примерно на 2,47%, до $6,89.

Как сообщалось, официальный сайт компании Ford перестал работать из-за огромного количества запросов. Пользователи обрушили интернет-страницу автоконцерна после того, как открылось бронирование на внедорожники Bronco.