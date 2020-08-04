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Ученые убедились, что собаки понимают слова

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  • 4.08.2020, 19:24
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Ученые убедились, что собаки понимают слова

Ученые сделали невероятное открытие, «заглянув» в мозг собак с помощью МРТ.

Специалисты из Будапештского университета заявили, что нашли научные доказательства того, что собаки понимают человеческую речь почти так же, как люди, передает radiokp.ru.

«Наше исследование показало несколько интересных сходств в том, как мозг людей и собак обрабатывает слова и интонации. Их существование, однако, не говорит о том, что подобная система появилась в мозге собак именно для восприятия речи хозяев», – рассказал нейрофизиолог Аттила Андикс.

Чтобы это установить, исследователи проследили за тем, как менялась электрическая активность разных областей мозга собак в те моменты, когда они слышали от своего хозяина разные слова, как привычные, так и незнакомые, произнесенные с разными интонациями.

Для этого они наблюдали за притоком крови к разным участкам мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, пишет научный журнал Scientific Reports.

По словам коллеги Андикса Анны Габор, изучение того, как мозг людей и собак воспринимает речь, поможет понять, как наши предки научились членораздельно говорить.

Отметим, что четыре года назад венгерские нейрофизиологи уже установили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов своих хозяев. А американские ученые заявили, что питомцы общаются с людьми не ради еды, а ради внимания и позитивных эмоций.


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