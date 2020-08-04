В Польше оппозиция почти догнала правящую партию по популярности 4.08.2020, 19:29

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«Право и справедливость» продолжает лидировать, однако «Гражданская коалиция» ее настигает.

В Польше правящая партия "Право и справедливость" продолжает лидировать в опросах, однако оппозиционная "Гражданская коалиция" ее настигает.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, сообщает Onet.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них победила бы партия "Право и справедливость" с 36% поддержки. Второй на финише стала бы "Гражданская коалиция" с отставанием на 3 пункта.

Исследование показало, что после финальной президентской битвы, в которой сошлись Анджей Дуда и Рафал Тшасковский, сохраняется четкая поляризация политической сцены. Далее в опросе идут левые с поддержкой только 6%. Аналогичный результат имеет права "Конфедерация".

14% опрошенных не знали, за кого отдали бы свой голос.

Опрос был проведен по телефону 29 июля на выборке из 1100 взрослых поляков.