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The Guardian: Тихановская стала крупнейшей угрозой самодержавию «Саши 3%»

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  • 4.08.2020, 19:48
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The Guardian: Тихановская стала крупнейшей угрозой самодержавию «Саши 3%»
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Она смогла «перекрыть» диктатору путь к очередной победе на выборах.

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, не имея никакого опыта в политике, смогла «перекрыть» белорусскому правителю обычно беспрепятственный путь к очередной победе на выборах, пишет The Guardian (перевод - zn.ua).

Отправив своих детей за границу, таким образом оберегая их от потенциальной опасности, Тихановская стала крупнейшей угрозой самодержавию Александра Лукашенко за всю историю его президентства. Ее главная цель - проведение честных выборов.

Ее сторонники проводили массовые митинги, собирая огромное количество людей. Движение в поддержку Тихановской взяло в свою основу песню о свободе 1970-х годов, из польского общественно-политического движения «Солидарность», которое приложило значительные усилия для борьбы с коммунистическим режимом.

Авторитарный режим Лукашенко уже достаточно давно начал давать трещину. Правитель легкомысленно отнесся к пандемии коронавируса, экономика страны в течение длительного времени стоит на месте, негативное влияние на развитие государства оказывает ухудшение отношений с Москвой. На прошлой неделе Лукашенко заявил о том, что русских наемников отправили в Беларусь для того, чтобы сорвать выборы.

Однако, пока белорусский правитель находится фактически в безвыходной ситуации. Ведь на фоне ухудшения отношений с Владимиром Путиным, Лукашенко не может себе позволить нажить врагов и среди европейского сообщества, которое может легко возмутить жестокая борьба с протестующими.

Впервые за 26 лет Александр Лукашенко не способен полностью контролировать события в своей стране. Таким образом, независимо от результатов выборов, Светлана Тихановская уже одержала победу, резюмирует газета.


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