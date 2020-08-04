Надежда Остапчук: Уже смысла больше нет людям терпеть. Надо говорить 6 4.08.2020, 21:19

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Чемпионка мира и Европы обратилась к белорусским спортсменам.

Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук призвала спортсменов говорить о проблемах в стране, передает «Белсат».

– К сожалению, у нас в спорте малой людей, кто может иметь сильный характер, кто может говорить, не боясь. К сожалению, у нас много людей, которые и вне спорта тоже молчат и ничего не говорят о насущных проблемах. Отсюда все и происходит с нашего молчаливого согласия, все наши проблемы и возникают. Думаю, уже смысла больше нет людям терпеть. Надо говорить. Всем надо говорить о тех проблемах, которые у нас существуют.