70-летний житель Слуцка: Лукашенко — это позор для всего мира 4.08.2020, 22:54

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фото: gazetaby.com

Что говорили жители Слуцка на митинге.

70-летний случчанин Владимир Чижик пришел на митинг с дочерью. Собеседник «Салідарнасці» признается, что уже лет 20 хочет перемен.

— Любых. Только не то, что есть.

Отвечая на вопрос, что его привело на митинг, мужчина говорит:

— Мне надоело. Понимаете, это позор для всего мира...

По мнению мужчины, Светлана Тихановская за два месяца стала таким политиком, что Лукашенко до нее далеко:

— Декабристки пошли за своими мужьями, а она подняла всю страну за своего мужа!

Подхожу к молодой женщине, она держит на руках ребенка, рядом с ней девочка постарше.

Мама двоих детей представляется Лерой, ей 31 год, и она впервые в жизни пришла на митинг. На шее у нее пластырь:

— На пикет я ехала из больницы, очень надеюсь увидеть Светлану сегодня. Она мой кумир. Очень сильная женщина, вся наша семья за нее. Мы очень надеемся на перемены. Мы все понимаем прекрасно, что лучшей жизни мы не добьемся ближайшие год-два, даже 5-10 лет, но нашей стране нужны перемены.