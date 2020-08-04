закрыть
5 августа 2020, среда, 0:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Просто посчитайте наши голоса»

1
  • 4.08.2020, 23:00
  • 4,120
«Просто посчитайте наши голоса»

Более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ обратились к комиссиям.

Более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ подписали открытое обращение к членам избирательных комиссий. Они просят о необходимости честного подсчета голосов, передает tut.by.

«Мы окончили факультет радиофизики БГУ, кто-то недавно, кто-то более четверти века назад. Мы любим Беларусь и уважаем людей, которые в ней живут. Мы живем в этой стране или неразрывно с ней связаны и хотим, чтобы в ней жили наши дети, уверенно глядя в будущее. Мы имеем право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании», — написано в открытом обращении.

Выпускники говорят, что недовольны тем, что «наше законное право на честные выборы нарушается, что избирательная кампания превратилась в жестокую и неприемлемую борьбу с инакомыслием, что самые сильные альтернативные претенденты на пост президента сняты с дистанции на старте, что независимые кандидаты не прошли в участковые избирательные комиссии, что на участки ограничен доступ наблюдателей, что выходящих на мирные акции протеста или просто оказавшихся рядом с ними, хватают на улицах, бросают в автозаки и сажают».

Выпускники факультета радиофизики БГУ обращаются к членам избирательных комиссий всех уровней и просят о честном подсчете голосов.

«Помогите увидеть, сколько на самом деле таких же недовольных, как мы. Просто посчитайте наши голоса. Потому что это наши голоса и это мы выбираем президента.

Просто честно посчитайте наши голоса», — написано в открытом обращении.

Сейчас обращения подписали более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ. Подписавшиеся открыто называют свои имена и фамилии и указывают род деятельности.

Также к своим учителям обратились около 200 выпускников гимназии № 41 Минска.

«Мы искренне верим, что вы беспристрастно, с достоинством и в рамках закона выполните обязанности членов избирательной комиссии», — написали они.

Более 200 подписей под обращением к учителям-членам участковой избирательной комиссии оставили выпускники гимназии №13 Минска.

Напомним, ранее открытое обращение за честные выборы подписали выпускники Лицея БГУ. Сейчас под ним более 1800 подписавшихся.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус