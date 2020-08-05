Виктор Марчик: Я сам десантник и уверяю, что элитные войска будут с народом 2 5.08.2020, 7:33

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ФОТО: svaboda.org

Людей в погонах власть Лукашенко уже достала.

Последние поездки Светланы Тихановской по стране стали временем рекордов: в Гродно на митинг с участием кандидата в президенты вышло 15 тысяч человек, в Бресте - 20 тысяч. От крупных городов не отставали и райцентры: на встречу со командой Светланы Тихановской в Слониме собрался стадион.

О ситуации в белорусских регионах и вариантах ее развития в ближайшие дни сайт Charter97.org поговорил с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» Виктором Марчиком:

- Сейчас Светлана Тихановская - это, пожалуй, самая популярная личность в стране и, де факто, единый альтернативный кандидат.

Но главное: ее появление совпало революционной ситуацией в белорусских регионах. Люди уже действительно устали от правления Лукашенко. Они хотят перемен. Им надоели эти низкие зарплаты, высокие цены и популизм чиновников. Они хотят жить в лучшей, счастливой Беларуси, чтобы у них были европейские стандарты жизни, а не постоянная борьба за выживание.

Естественно, что свои надежды на такие перемены люди сейчас связывают только с альтернативным кандидатом – Светланой Тихановской. Вот почему в райцентрах собираются стадионы, а в более крупных городах выходят десятки тысяч человек. Это - огромная волна, которая поднялась против опостылевшей власти Лукашенко и катится по всей стране.

- В Лиде люди прорвали оцепление возле сцены и бросились обнимать Тихановскую. А что вам запомнилось на митинге в Слониме?

- Да, люди действительно стали другими, в настроениях произошел перелом. Энергетика этих митингов - на порядок выше, чем то, что было раньше. В Слониме тоже все начали подходить сфотографироваться, когда Светлана уже уходила. Все присутствующие заряжались этой энергией, кричали «Светлана!», потом «Хотим перемен!», хлопали без устали.

Там, в лагере проигравшей власти, таких эмоций давно нет. Там все ходят, как полуживые, делают все из-под палки. Видно, что на нашей стороне - сила, энергия и инициатива. Людям эта власть уже осточертела. Они хотят только одного: перемен и Беларуси без Лукашенко. Всех раздражает, что он все-таки вцепился в кресло синими руками.

Мы теперь - на финишной прямой. Абсолютно все теперь зависит только от людей: сколько нас будет, как мы выйдем и как будем протестовать. Если нас будет много - тогда и милиция, и военные встанут рядом с нами.

- Да, о военных… В городах Западной Беларуси на митинги Светланы Тихановской пришло много десантников, которые заявили, что элитные войска будут с народом. В Слониме - сильный гарнизон. Что вы можете сказать о настроениях военных и милиции в вашем городе?

- Я сам - десантник. Служил в Закавказском округе, в военно-десантном штурмовом батальоне разведки. Когда 2 августа я встречался с нашими сослуживцами, оказалось, фактически все они - за перемены. Так что наши десантники действительно с народом, могу это лично подтвердить.

Насчет других военных, которые дислоцируются в Слониме. Я спрашивал у наших служивых, что они будут делать, если их выведут из казарм. Все они четко сказали: «Вы что, ни в коем случае мы в людей стрелять не будем. Никто преступных приказов не исполнит. Это даже не обсуждается».

Главный редактор вашего сайта Наталья Радина обратилась к военным и милиции с призывом быть в эти дни вместе с людьми. Так вот, многие сотрудники МВД заявляют, что большинство милиции пойдет за народом.

Можно уверенно и открыто говорить, что даже людей в погонах эта власть достала. Когда у нас был митинг Светланы Тихановской, рядом стояли сотрудники ГАИ. После того, как машины стали сигналить, было видно, что они не просто улыбаются: они сами были в позитивном настроении, когда увидели, что пришло так много людей.

Помню, даже в 2006 году, когда я разговаривал с сотрудником милиции, он сказал, что половина личного состава - против Лукашенко.

Теперь, я думаю, больше 80% сотрудников правоохранительных органов тоже хотят перемен. Им тоже надоели хамство и бесперспективность этой власти.

- А какие сейчас настроения у гражданских чиновников на местах?

- Они занимают нейтральную позицию. Если брать руководство, естественно, они будут выполнять указания вышестоящих. Но если будут перемены, то они этому препятствовать не будут. Они, особенно профессионалы, понимают, что у них будет возможность остаться на своих местах и при новой власти.

Видите, у нас в Слониме митинг Светланы Тихановской прошел «на ура». Никто не препятствовал: ни руководство, ни милиция. Все прекрасно понимают, что перемены неизбежны.

- После рекордных митингов в своих городах люди говорят, что Лукашенко проиграл уже до выборов. Согласны ли вы с этим?

- Конечно. Если бы были у нас честные выборы, Лукашенко бы проиграл с треском. Даже его недавний электорат уже его не поддерживает. Это видно по разговорам, те же пенсионеры клянут его по полной программе.

Что бы Лукашенко сейчас ни делал, все оборачивается только против него самого. Любые его действия и слова уже всех смешат и злят одновременно. Никто не верит в то, что он говорит. Фактически, белорусы его уже сейчас «помножили на ноль». Да, он проиграл, это видно.

- В Беларуси происходит невиданная с начала 1990-х мобилизация народа. На митинги по многих городах уже выходит больше 10% населения. Как скоро это протестная волна сметет власть Лукашенко?

- У народа сейчас достаточно сил, чтобы убрать эту власть, поэтому все будет зависеть от нас самих. Люди выходят на официальные митинги массово и без страха. Так же надо выйти и на Площадь 9 августа.

Если даже в сам день 9 августа ничего не измениться, все равно: Лукашенко уже окончательно потерял доверие народа. Даже Россия его уже не поддерживает и Европа не будет поддерживать (и, я думаю, введет санкции). В самом ближайшем будущем он окажется в такой ситуации, что ему будет нечем платить пенсии и зарплаты. Люди начнут бастовать, рабочие будут останавливать предприятия и выходить на Площадь.

Ситуация изменится и Лукашенко уйдет в любом случае. Если не в сам день 9 августа, то в самое ближайшее время.

- Как сделать, чтобы это произошло как можно скорее, желательно - сразу после выборов?

- Сейчас дано давать людям как можно больше информации, что им делать.

Я думаю, что нужно прийти проголосовать в воскресенье за Светлану Тихановскую. Потом все, кто проголосовал, должны к 20.00 подойти на свои участки. После подсчета голосов протокол должен быть вывешен для всеобщего обозрения. К примеру, если на участке соберется тысяча человек голосовавших за Тихановскую, а в протоколе будет написано, что за нее проголосовало 500 или 100 человек, то будет очевидно, что это фальсификация.

Значит, все эти люди должны сразу идти на центральную площадь, к райисполкому. Надо будет стоять на площади и добиваться новых выборов в своем регионе. Это - самые первые шаги. А дальше, я думаю, сама ситуация подскажет людям, как действовать.