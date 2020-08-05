Стало известно о результатах испытания американской вакцины от коронавируса 5.08.2020, 7:56

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ФОТО: REUTERS

Спонсором выступил миллиардер Билл Гейтс.

Стало известно о результатах испытаний американской вакцины от коронавируса, разработкой которой занимается компания Novavax. По данным производителя, испытания прошли успешно, передает lenta.ru.

Первое исследование показало, что у 56 добровольцев появился высокий уровень антител к COVID-19 без опасных побочных эффектов. По результатам другого испытания, стало известно, что вакцина защищает от заражения приматов.

Американская компания Novavax, которую спонсирует миллиардер Билл Гейтс, объявила о начале клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на людях еще в мае. Предполагалось, что первые результаты исследований будут обнародованы в июле.