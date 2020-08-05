Максима Винярского приговорили еще к 13 суткам ареста

Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир

Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»

Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина