Максима Винярского приговорили еще к 13 суткам ареста1
- 5.08.2020, 8:09
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Активист держит сухую голодовку в знак протеста.
Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского приговорили еще к 13 суткам ареста, сообщает пресс-служба кампании.
Суд над координатором «Европейской Беларуси» прошел вчера в Московском суде города Минска.
Судья Татьяна Мотыль признала активиста виновным по статье 23.4 КоАП РБ «неподчинение сотрудникам милиции».
Напомним, с 1 августа активист держит сухую голодовку в знак протеста против незаконного задержания. В данный момент Максим Винярский отбывает ранее неотсиженные сутки.