Ученые обнаружили, что Земля «выпивает» океаны на планете 5.08.2020, 8:25

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Это явление происходит на фоне движения тектонических плит.

Ученые в рамках исследования пришли к заключению, что Земля «выпивает» океаны на планете. Проводилась соответствующая работа при участии сотрудников Колумбийского университета, пишет lenta.ua.

Эксперты заключили, что в недра Земли пропитывается примерно в три раза больше воды, нежели было принято считать ранее. Происходит подобное на фоне движения тектонических плит. Авторы исследования изучали область в Марианской впадине, где происходит стыковка тихоокеанская плиты с филиппинской. По оценкам специалистов, каждый 1 млн лет указанные зоны втягивают порядка 3 млрд тераграммов воды.

Ученые считают данное открытие важным. Все потому, что вода рядом с поверхностью вполне способна содействовать образованию магмы, на фоне чего увеличивается шансы на частые землетрясения. О процессе экспертам было известно долгое время, но только недавно удалось выяснить, какие объемы влаги проникают вглубь.

Зафиксировать значимые данные стало возможным за счет отличающихся высокой точностью сейсмических датчиков, их разместили по всему периметру Марианской впадины. Таким образом отслеживались отзвуки землетрясений. Сигналы замедлялись, что указывает на наличие наполненных водой трещин. Специалисты убеждены, что вулканам не под силу выдержать такое количество воды, что ставит перед научным миром еще одну загадку.