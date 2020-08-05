Stratfor: Протесты в Беларуси чреваты сменой режима 5.08.2020, 8:49

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Ситуация в стране уникальная.

Американское аналитическое издание Stratfor (перевод - inosmi.ru) считает, что президентских выборов в Беларуси будут иметь «бурные последствия».

Ожидается, что на фоне роста оппозиционных движений итоги президентских выборов 9 августа будут оспорены, пишет издание.

Вероятные протесты против их результатов поставят под сомнение власть Лукашенко и даже чреваты сменой режима.

Жаркая политическая битва

Своими действиями против политических активистов Лукашенко упрочил поддержку оппозиционных кандидатов. В частности, отказ в регистрации кандидатов сплотили оппозицию вокруг Светланы Тихановской, главной соперницы Лукашенко на предстоящих выборах. Популярности ей прибавили неверный отклик правительства на вспышку COVID-19, обернувшийся экономическим кризисом, а также сохраняющееся беспокойство из-за попыток Лукашенко ограничить политические свободы.

Вмешательства властей в «подсчет голосов» подхлестнет ожесточенные протесты и неприятие их результатов.

Кандидаты от оппозиции призывают избирателей обеспечить высокую явку, чтобы сделать фальсификацию голосов очевидной. Они также готовят белорусское население к тому, чтобы отстаивать свои голоса после выборов. Белорусские выборы 2006 года закончились протестами. События 2006 года, которые окрестили «джинсовой революцией» могут повториться после выборов 9 августа. На сей раз, однако, недовольство может перерасти в более масштабные демонстрации, учитывая текущую активность оппозиции и многолюдность ее митингов.

Выдержит ли Лукашенко предстоящий раунд протестов после выборов — вопрос спорный.Также остается неясным, сможет ли он обеспечить лояльность сил безопасности.