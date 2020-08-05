Хабаровск затмил «обнуление» 5.08.2020, 9:14

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ФОТО: NG.RU

О новой ситуации в Росиии.

Что изменила в России переделка Конституции Владимиром Путиным? Почему российская оппозиция и общество не смогли оказать заметного сопротивления перекраиванию Конституции и "обнулению" путинских сроков? Хабаровск вышел, а Россия спит. Что впереди? Протесты, репрессии, новый застой, безнадежность политического тупика?

Доклад фонда "Либеральная миссия" "Новая (не)легитимность" на "Радио Свобода" обсуждают его соавтор политолог Кирилл Рогов и политики Борис Надеждин и Борис Кагарлицкий. О последних новостях жизни Хабаровска рассказывает адвокат и журналист Константин Бубон.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: Фонд "Либеральная миссия" выпустил доклад "Новая (не) легитимность". Аналитики пытаются понять, что изменилось в России после переделки Конституции. Один из соавторов и редакторов доклада Кирилл Рогов будет с нами на связи, как и политик Борис Кагарлицкий, а в студии политик и юрист Борис Надеждин. Вы за протестами следите в Хабаровске? Три недели все-таки. Как это вам все нравится?

Борис Надеждин: Я не скажу, что у меня прямо восторг и радость. Потому что на самом деле ничего хорошего в том, что у людей нет другого способа отстоять свои права, кроме как выходить на улицу и проклинать начальство от местного до Путина.

Михаил Соколов: Есть и хорошее – их не бьют. Год назад били в Москве.

Борис Надеждин: Очень хорошо, что проявляют активность, пытаются отстаивать свои права. Но очень плохо, что у них это не получается делать в рамках конституционных процедур, выборов например. Они выбрали себе губернатора Фургала, который им, очевидно, очень нравился и радикально отличался от предыдущих губернаторов, а его раз и в кутузку. В этом смысле у них не очень получилось легитимными процедурами воспользоваться. А у Фургала, избранного народом Хабаровского края, не очень получилось руководить губернией, просто его взяли и убрали.

Михаил Соколов: Система такая. Давайте послушаем людей из Хабаровска. Мой коллега Артур Давлетшин сегодня побеседовал с хабаровским адвокатом Константином Бубоном.

Артур Давлетшин: Какова перспектива протеста?

Константин Бубон: Необходимо понимать, что протест сейчас продолжается. Я специально сейчас позвонил, спросил. Уличные шествия продолжились, вчера они проходили, уличное шествие проходит прямо сейчас. Дело в том, что люди действительно хотели бы добиться хотя бы уважения к своему мнению, они хотели бы добиться результатов, они хотели бы реализовать те требования, которые они предъявляют на своих уличных шествиях и митингах. Я полагаю, что все-таки, как принято сейчас говорить, мяч на стороне власти. Сейчас требования митингующими уже выдвинуты, эти требования понятны, они вполне определенные. Но власть молчит. Власть, вероятно, ожидает, пассивно ждет, когда эти протесты закончатся.

Артур Давлетшин: Начались ли на фоне спада протеста репрессии, запугивания?

Константин Бубон: Я знаю о двух административно арестованных гражданах в городе Хабаровске. Еще одному в городе Хабаровске был назначен штраф административный. Насколько мне известно, есть кто-то административно арестованный в городе Комсомольске-на-Амуре. Арестованные люди есть, но их довольно немного. Сказать, начались ли репрессии – да, они начались. Оба ареста состоялись на прошлой неделе.

Артур Давлетшин: В курсе ли вы, как обстоят дела у журналиста Алексея Романова?

Константин Бубон: Я знаю про это дело, потому что я как адвокат защищаю Алексея Романова, защищал его в суде первой инстанции. Написал жалобу в краевой суд. Навестил его в изоляторе, где он находится. Присутствия духа он не теряет. Он сказал, что использует это время для того, чтобы писать, чтобы выспаться. Тем не менее, вся ситуация вокруг него предельно возмутительна, с моей точки зрения.

Артур Давлетшин: Как в Хабаровске оценивают сейчас Дегтярева?

Константин Бубон: Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора, превратился скорее в раздражающий фактор, новый повод для протеста. В прошлую субботу опять состоялся достаточно большой по хабаровским меркам, да и просто по любым меркам большой протестный митинг. Пока у него не заладилось общение с хабаровчанами. Судя по всему, он и сам не хочет с нами общаться.

Артур Давлетшин: Как люди относятся к тому, что Дегтярев назначил своим замом бывшего начальника Минздрава Москвы?

Константин Бубон: К этому решению пока никак не относятся. Пока шли достаточно масштабные протестные митинги, вырабатывать какое-то систематическое отношение к чиновникам просто было невозможно. Сейчас назначения пока еще не обсуждаются. Я не думаю, что эти назначения будут даже в среднесрочной перспективе успешными. Скорее всего они вызовут раздражение, не более того. Пока об этом рано говорить.

Артур Давлетшин: Чего ждут от приезда Мишустина?

Константин Бубон: К чиновникам такого уровня в Хабаровске обычно относятся как к атмосферным явлениям. Сегодня в Хабаровске идет дождь, а вскоре к нам прилетит Мишустин. Для меня это явления примерно одного порядка. Потому что надо понимать, что, с точки зрения многих хабаровчан, он не прилетит решать наши проблемы, он прилетит решать свои проблемы на нашем фоне. Какие события воспоследуют за его посещением, никто толком не знает. Вряд ли его приезд вызовет здесь какое-то большое внимание. Дальний Восток никогда не надеялся на какие-то действия Москвы. Если Филипп Киркоров прилетит, то намного больше людей соберет, чем Мишустин. С моей точки зрения, это явления одного порядка.

Михаил Соколов: Я слышал, в аппарате спорят, заезжать Мишустину в Хабаровск или не заезжать. Пока в плане поездки премьера этого города нет. Как вы думаете, с точки зрения пиара стоило бы ему туда?

Борис Надеждин: Что он там будет делать? Выйдет на площадь скажет – я с народом?

Михаил Соколов: "Я с народом, за честный суд".

Борис Надеждин: Вообще-то Мишустин работает премьер-министром, председателем правительства Российской Федерации. У него работа вполне определенная – отвечать за экономику, социальные вопросы. Если он приезжает в регион, как правило, у него повестка вполне конкретная. Он встречается с губернатором, проводит совещание по вопросам развития и так далее. Он с Дегтяревым будет встречаться? Смеетесь, что ли?

Михаил Соколов: Я помню вице-премьеров, которые с народом встречались.

Борис Надеждин: Я тоже помню таких вице-премьеров, только это было в другую эпоху. Я помню Бориса Немцова, моего начальника непосредственного, Олега Сысуева, который с шахтерами встречался. Сейчас другие люди у власти. Хабаровск – это удивительная история. В Хабаровске происходят масштабные акции протеста, но никто из крупных федеральных чиновников, которые, по идее, должны этим заниматься, у нас в стране есть уполномоченный по правам человека, какие-то люди, депутаты...

Михаил Соколов: Есть полпред, он один раз туда заехал. Кстати, никто из видных оппозиционеров тоже не ездил. Шнур заезжал. Оппозиционер ли он, я не знаю, Партия Роста.

Борис Надеждин: Одним из последствий того, что начальство пытается как-то делать вид, что протестов нет в регионах, является рост регионального сепаратизма. Сегодня мне прислали из республики Коми билборд кандидата в губернаторы от КПРФ господина Михайлова, у него на плакате написано "Хватит кормить Москву".

Михаил Соколов: Чувствует человек настроения.

Борис Надеждин: Естественно, если люди будут понимать, что федеральный центр присылает черт знает кого в качестве губернаторов, а тех, кого избрал народ, сажают, то будет сепаратизм, будет наплевательское отношение к центру.

Михаил Соколов: Кирилл, что вы скажете о хабаровских событиях? Такое впечатление, что они затмили все, о чем вы писали в докладе, эту повестку новой легитимности, нелегитимности, переделки Конституции. Конституция месяц назад принята, а люди по улицам ходят и протестуют совершенно по другому поводу, реально протестуют.

Кирилл Рогов: Почему затмили? Это очень журналистский подход – что мы должны держать в поле зрения только одно событие.

Что касается хабаровских событий, то мне кажется, что здесь довольно важная политическая коллизия. К сожалению, она не развивается как политическая коллизия в проблематику, не формулирует хабаровские протесты. Это проблематика, которая могла бы обеспечить хабаровским протестам более широкую поддержку в других регионах. Проблематика очень проста, она действительно связана с Конституцией, с теми статьями, которые не были изменены, которые были и остались. Это 11-я статья Конституции, в которой сказано, что власть в субъектах Российской Федерации в рамках их полномочий осуществляется формируемыми ими, субъектами Федерации, органами власти.

Это возвращает нас и к самому вопросу о Фургале. Фургал стал губернатором в результате протестного голосования против той кандидатуры, которую навязывала Москва, – Шпорта. Сейчас в случае его ареста, по идее, исполняющего обязанности губернатора должна была назначать Хабаровская дума региональная, а вовсе не президент Путин. И это реальный федерализм, который записан и должен действовать по тому порядку, который определен Конституцией. Это такая политическая проблематика, все остальное детали: где судят Фургала, за что судят – это все юридические процедуры. Но люди бунтуют именно за политическое содержание этого события. Именно это возмущает регионы – присланные губернаторы, присланные исполняющие обязанности. Если бы Москва не имела возможности, сместив Фургала, назначить своего человека исполняющим обязанности, которого она хочет, то и арест Фургала был бы не так заманчив для федеральных властей, как он оказался в этом случае.

Михаил Соколов: А можно говорить о том, что это начало какого-то антиколониального движения в России? Я вчера это слышал от одного вашего коллеги.

Кирилл Рогов: Это большое преувеличение. При чем тут колониальность? Мы имеем дело с некоторым искажением федеративного характера государства, превращение его в унитарное государство, в подмену федеративных структур, которые определены Конституцией, унитарными структурами – неконституционными. Регионам надо мирным образом бороться с этим явлением, с этой заразой, которая была распространена антиконституционно в течение последних 10–15 лет.