Акцизно-бензиновый коктейль на «таежном» банкете 4 Леонид Фридкин

5.08.2020, 10:11

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Так, оказывается, евразийские дела делаются, если они соляркой пахнут.

Все-таки хорошо, что есть евразийский союз и прочие интеграционные штучки. Скучно с ними не бывает. Откроешь с утра ленту новостей – и сразу остатки сна выветриваются. К примеру сегодня глянул – а там российский Минфин жалуется российскому же Минэкономразвития на белорусские ставки акцизов на автомобильное топливо. Дескать, не соответствует они требованиям ВТО и Договору о ЕАЭС.

Безобразие какое. Натуральное препятствие на евразийском рынке ЕАЭС свободному движению товаров. А с другой стороны – как будто оно одно такое.

Действительно, акцизы на автомобильное топливо в Беларуси были увеличены в 4 раза. Ровненько 4 месяца назад – указом от 28.02.2020 № 84. С хитреньким условием: те, у кого производство нефтепродуктов является в Беларуси основным видом деятельности, продает их не менее 50 тыс. тонн в месяц и реализует в нашей стране инвестпроект по модернизации НПЗ, платят по-старому. Проще говоря, для белорусских НПЗ акцизы сохранились в прежнем размере. В 4 раз их подняли лишь для импортеров. На случай, если найдутся супостаты, умышляющие ввозить в Беларусь бензин и дизтопливо по демпинговым ценам и конкурировать с нашими заводами.

Забавно, что перечисленные в указе критерии почти полностью повторяют условия применения «отрицательных акцизов» в России. Там нефтяные компании, соответствующие таким критериям (+ экспорт) могут получить возврат акциза из федерального бюджета для компенсации налога на добычу полезных ископаемых (НДФЛ), резко увеличившегося из-за «налогового маневра». В Москве обещали подобную компенсацию и белорусским НПЗ – в обмен на углубление интеграции, включая унификацию налогового законодательства. Но мы на это гордо не пошли (и, вероятно, правильно сделали).

Но сейчас речь не о дорожных картах и ценах на заправках, а совсем о другом. Почему-то российским властям понадобилось ровно 4 месяца, чтобы обнаружить столь дискриминационные нормы у своего союзника и партнера по ЕАЭС. Нет, мы конечно знаем, что долго запрягать – исконная традиция наших восточных соседей. Но почему ехать они выбрались именно накануне наших президентских выборов? Не иначе как совершенно случайно.

До сих пор россияне на указ № 84 никакого внимания не обращали. Тем более, что российским нефтяным компаниям до белорусского рынка никакого дела не было и нет. Сначала весной в России спрос на бензин из-за эпидемии коронавируса упал настолько, что пришлось вводить мораторий на импорт топлива –со 2 июня до начала октября. Такая мера должна поддержать местных производителей, и не допустить приток на премиальный российский рынок импортного топлива, прежде всего из Беларуси. Если, восстановятся поставки российской нефти. Но с восстановлением вышла заминка. В результате в 1-м полугодии тг. наши НПЗ произвели бензина на 22,3% меньше, чем годом ранее, а дизтоплива – на 25,5%. Тут уж не до демпинга.

В России спрос и, соответственно, цены на бензин в июне-июле резко выросли – они там госрегулированием пока не очень страдают. Властям приходится принимать экстренные меры, чтобы уговорить нефтяников увеличить объем продаж бензина и дизтоплива на бирже. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даже призывает досрочно отменить мораторий на импорт нефтепродуктов.

Тем временем, по данным ресурса Globalpetrolprices.com, в Беларуси цены на бензин выросли c 0,7 $/л на 23 марта до 0,747 $/л на 27 июля, а в России – с 0,6 до 0,652 $/л.

Одновременно теперь до Минфина РФ дошло, что применение в Беларуси протекционистских мер по указу № 84 противоречит как правилам ВТО, так и нормам Договора о ЕАЭС. Говорят, не должно быть требований, затрагивающих внутреннюю продажу, внутренние правила количественного регулирования, требующие смешения, переработки или использования товаров в определенных количествах или долях, к импортированным или отечественным товарам таким образом, чтобы создавать защиту для местного производства. Да и вообще дело небывалое – в российском законодательстве механизмов понижения ставки акциза в зависимости от категории налогоплательщика или выполнения им каких-либо условий, самые древние минфиновские старожилы не упомнят.

То есть, следите за руками. Когда у нас поднимают акцизы на бензин, пусть и на явно протекционистских условиях – это безобразие, попирающие принципы соглашения по тарифам и торговле ГАТТ/ВТО, букву и дух договора о ЕАЭС. И впрямь, в ВТО не принято, чтобы ввозимые товары облагались внутренними налогами или сборами, превышающими, те, что применяются к местным товарам. А в договоре о ЕАЭС и вовсе предписано, что налогообложение товаров страны - члена союза, реализуемых на территории другой страны союза, не должно быть менее благоприятным, чем товаров, производимых на территории такой страны.

И теперь нам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов грозит белорусским властям «процедурами, предусмотренными в этом случае», которые может применить Россия, как член ВТО. В придачу союзничек намерен поднять вопрос о дискриминационном законодательстве Беларуси на переговорах о присоединении нашей страны в ВТО. Вот ведь ябеда какая.

Так, ребята, мы ж в ВТО не состоим. Вы, когда в него вступали, нас подождать не соизволили. Беларусь к этой организации чуть ли не с мезозойской эры присоединяется-присоединяется, никак не присоединится. Едва ли не последние в мире неприсединившиеся остались. Уж и не знаем, стоит ли присоединяться: глобальным торговым войнам никакое ВТО не мешает. А потому вы нас вэтэошными процедурами не пугайте. Кстати, сами-то, когда свои санкции/антисанкции против всего цивилизованного мира вводили, на ВТО особо не оглядывались. А что до ЕАЭС, так сами-то импорт нефтепродуктов запрещали – ЕЭК не спрашивали. А нам, стало быть, с акцизами побаловаться нельзя? Так, оказывается, евразийские дела делаются, если они соляркой пахнут.

Правильно поэт когда-то писал – друзья мои, прекрасен наш союз…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com