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Арендатор трубоукладчика «Фортуна» отказался от участия в стройке «Северного потока-2»

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  • 5.08.2020, 10:24
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Арендатор трубоукладчика «Фортуна» отказался от участия в стройке «Северного потока-2»
Баржа «Фортуна»
Фото: J.Koehler / www.imago-images.de / Global Look Press

Судно могло помочь достроить газопровод.

Российская компания Межрегионтрубопроводстрой, арендующая баржу-трубоукладчик «Фортуна», не участвует и не намерена участвовать в укладке «Северного потока-2».

Об этом представитель компании сообщил в комментарии РБК.

Судно «Фортуна» отвечает техническим требованиям для достройки газопровода.

При этом компания не является собственником «Фортуны», но арендует ее по договору для использования в других проектах.

«Фортуна» 3 июля получила разрешение датского регулятора на работу «как отдельно, так и в сочетании с судами с динамическим позиционированием».

Само судно малопригодно для укладки глубоководных участков и не оснащено системой динамического позиционирования, что сделало бы укладку труб Фортуной очень медленной и потребовало дополнительных согласований.

Вместе с тем другой российский трубоукладчик «Академик Черский» пришел на Балтику еще два месяца назад, но с тех пор стоит в немецком порту Мукран. Работа этих судов в тандеме могла бы стать решением проблемы с укладкой, после того как США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2», и трубоукладчик Allseas в декабре 2019 года вышел из проекта.


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