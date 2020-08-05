Эту битву выиграет народ

Эту битву выиграет народ2
- 5.08.2020, 10:33
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Фотофакт.
На днях прислужники Саши-таракана испугались штор в виде бело-красно-белого флага на одном из зданий в Минске. История получила неожиданное продолжение.
«Эту битву им не выиграть. Снимают один флаг - появляется пять новых в разных местах города», - пишет телеграм-канал «Баста!».
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