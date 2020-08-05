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Взрывом в порту Бейрута уничтожено около 85% запасов зерна Ливана

  • 5.08.2020, 10:45
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Взрывом в порту Бейрута уничтожено около 85% запасов зерна Ливана
Фото: EPA

Было полностью разрушено главное зернохранилище порта.

Взрывом, который произошел 4 августа в порту Бейрута, были уничтожены элеваторы, на которых хранилось около 85% запасов зерна Ливана. Об этом пишет "Гордон" со ссылкой на агентство Associated Press.

В частности, агентство, ссылаясь на кадры, полученные с беспилотника, сообщает, что взрывом было полностью разрушено главное зернохранилище порта, которое находилось в ведении министерства экономики и торговли Ливана.

Министр экономики страны Рауль Нехме заявил, что зерно, хранившееся в порту, испорчено и не пригодно для использования.

При этом он заверил, что в Ливане достаточно пшеницы для удовлетворения текущих потребностей. Нехме добавил, что Ливан увеличит импорт зерна.


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