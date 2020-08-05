Лукашенко слаб и растерян, берите власть! Алексей Мельников

5.08.2020, 10:50

5,269

Алексей Мельников

Наступил решающий момент.

Вещи должны быть названы своими именами.

Власть Лукашенко – власть уголовника.

Только решительность миллионов даст народу Беларуси возможность сломать 10 августа диктатору Лукашенко – арестовать его, судить за захват власти, за убийство оппонентов, за обогащение за счет народа Беларуси. Нет такого преступления, которое Лукашенко не совершил за годы своей 26-летней диктатуры.

Никаких компромиссов с ним быть не должно.

Массовая поддержка Тихановской дает надежду, диктатор дрожит. Победа Тихановской на выборах 9 августа предрешена, - она станет президентом Беларуси, возглавит переходное правительство. Главное - не упустить победу.

Лукашенко слаб, растерян, истеричен. У него нет поддержки. Чем больше уверений в лояльности армии, - тем меньше причин верить.

Сценарий Лукашенко на 9 августа – преступники в избиркомах должны обокрасть народ Беларуси на выборах, утвердить Лукашенко на новый срок, преступники в КГБ и других «силовых структурах» должны подавить локальное недовольство. Все они должны понимать, что после победы народа Беларуси – будут судимы, как члены организованной преступной группы Лукашенко – соучастники захвата власти. У них есть один выход – не подчиняться преступным приказам о краже голосов, принуждении голосовать, арестовывать, избивать, убивать. Подчиняйтесь воле народа Беларуси. Не мешайте ему. Переходите на его сторону.

Наступил решающий момент. Только миллионы на улицах 10 августа и решительные действия по ликвидации диктатуры Лукашенко приведут к победе. Ломайте правление испуганного уголовника. Берите власть.

Алексей Мельников, t.me