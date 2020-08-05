СМИ: В Бейруте взорвалась селитра на судне, принадлежащем бизнесмену из России 4 5.08.2020, 12:00

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Фото: РИА Новости

По предварительным данным, взрыв произошел из-за сварочных работ.

Крупный взрыв в порту столицы Ливана произошел из-за детонации 2 750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает местный телеканал LBCI, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне, передает znak.com.

Работавшие на Rhosus моряки утверждают, что фактическим владельцем судна был бизнесмен Игорь Гречушкин из Хабаровска. Информацию из разных источников сопоставила «Медиазона».

По предварительным данным, взрыв произошел из-за сварочных работ, искры от которых подожгли петарды, хранившиеся на 12-м складе причала порта Бейрута, а за петардами уже взорвалась селитра.

Rhosus перевозил селитру из грузинского Батуми в Мозамбик. В 2013 году из-за технических неполадок судно остановилось в Бейруте. Осмотрев груз, инспекция оставила корабль и груз в порту для продажи и/или утилизации. Конфискованная у Rhosus селитра хранилась на 12-м складе с 2014 года. Прошедшая недавно инспекция обнаружила, что на склад можно попасть через некую щель. Ее и пытались устранить во время сварки.

По словам бывших работников Rhosus, корабль принадлежит уроженцу Хабаровска Игорю Гречушнику, проживающему сейчас на Кипре. Моряки утверждают, что он «фактически бросил судно»: юристы кредиторов получили три ордера на арест корабля.

Во вторник в морском порту Бейрута произошел сильнейший взрыв. В городе ввели режим чрезвычайного положения. В радиусе 10 км у многих зданий оторвало балконы от стен, улицы загромождены обломками поврежденных домов и перевернутыми автомобилями. Взрывную волну почувствовали даже на Кипре, расположенном на расстоянии 240 км от Ливана. По последним данным, число погибших при взрыве выросло до 78 человек.