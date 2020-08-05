Ливан сотрясли иранские ракеты? 5.08.2020, 12:30

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Фото: euronews.com

Еще одна версия причин мощного взрыва в Бейруте.

Вечером 4 августа мощный взрыв потряс столицу Ливана. Взрыв произошел в бейрутском порту, в ангаре №12. Мощность взрыва была такова, что в домах за 10 километров от эпицентра повылетали стекла. К ночи 4 августа известно более чем о 70 погибших, раненых тысячи, пишет «Новая газета».

Все ливанские соцсети и СМИ призывают граждан сдавать кровь.

Согласно первым официальным сообщениям, взрыв произошел в результате пожара в хранилище фейерверков. Однако радиус поражения и характер разрушений от ударной волны дают иные подозрения.

Уже через два часа после взрыва директор ливанской службы общей безопасности бригадный генерал Аббас Ибрагим провел пресс-конференцию с места взрыва. В ходе этой пресс-конференции он сообщил, что в ангаре хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению. Что за взрывоопасные материалы, когда и у кого они были конфискованы, генерал, весьма близкий к ливанской «Хезболле», не сообщил. Однако ливанская телевизионная станция MTV высказала свою версию, согласно которой в ангаре хранилось значительное количество аммиачной селитры, будто бы конфискованной с российского торгового корабля в 2016-м году.

Но нитрат аммония обладает высокой летучестью, его необходимо хранить в особых условиях, и в ангарах бейрутского порта, где температура летом может достигать 40 градусов, таких условий нет.

Источники в ливанских силовых структурах и в «Хезболле» сообщили «Новой», что в ангаре №12 хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности.

Компоненты этих ракет были доставлены из Ирана ливанской «Хезболле», которая по сути представляет интересы Ирана в стране. Наши источники полагают, что «Хезболла» намеревалась использовать эти ракеты против Израиля. Источники добавили, что причиной взрыва послужил человеческий фактор.

Инцидент случился в весьма чувствительный для Ливана момент: 7 августа специальный трибунал по Ливану при ООН вынесет приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Напомним, 14 февраля 2005 года в Бейруте кортеж Харири стал объектом террористической атаки: в него въехал грузовик со смертником. Как позже установило следствие, для подрыва кортежа была использована тонна взрывчатки. В результате атаки погиб 21 человек. Трибунал предъявил обвинения высокопоставленным членам «Хезболлы» и крупным сирийским чиновникам.