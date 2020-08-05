Ученые заглянули в эволюцию морских ангелов 5.08.2020, 13:24

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И выяснили, почему их современные виды так схожи друг с другом.

Акулу обычно представляют как большого, быстрого и опасного океанского хищника, но на самом деле не все акулы такие. Например, морские ангелы — они обитают у морского дна, где и подкарауливают свою добычу, а внешне напоминают родственных акулам скатов. В ходе эволюции тело морского ангела стало плоским, что позволяет ему маскироваться во время охоты, пишет «Популярная механика».

Самые старые полностью сохранившиеся останки морского ангела насчитывают около 160 миллионов лет и показывают, что плоское тело появилось у этих акул еще на ранних этапах их эволюционного развития. То есть, эти вымершие виды морских ангелов вели такой же образ жизни, как и их современные потомки, и этот образ жизни был достаточно успешен.

Но на сегодняшний день морские ангелы не могут похвастаться большим видовым разнообразием, хотя распространены практически по всему миру. Австрийские палеонтологи из Университета Вены вместе со своими итальянскими и британскими коллегами решили выяснить причину этого явления, сравнив строение современных рыб со строением их древних предков. Для этого ученые использовали рентген, компьютерную томографию и геометрически-морфометрический метод, с помощью которых изучили черепа вымерших видов юрского периода и современных морских ангелов.

В результате выяснилось, что в древности внешность отдельных видов этих рыб отличалась друг от друга значительно больше, чем сейчас. А современных морских ангелов, как говорят ученые, часто сложно идентифицировать из-за схожести их строения. При этом у современных рыб отдельные кости черепа оказались теснее связаны между собой, чем у их древних предков.

Авторы исследования считают, что именно это и стало причиной уменьшения разнообразия: «То, что отдельные части черепа интегрируются в отдельные, тесны связанные между собой модули, может ограничить способность развиваться в различных формах, но при этом повышает способность успешно адаптироваться к специфическим условиям окружающей среды», — говорит руководитель исследовательской группы Юрген Кривет.