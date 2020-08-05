Трусливая фортуна 1 Телеграм-канал «Серпом По»

5.08.2020, 14:11

4,160

Опять разочаровало российское начальство.

Прячется от санкций по «Северному потоку-2». Старается вывести из-под санкций свои компании, мельчит, суетится.

Сначала трубоукладчик – судно «Академик Черский» испарилось из собственности структур «Газпрома».

Теперь новая история с якорной баржей «Фортуна» - арендованной «Межрегионтрубопроводстрой» - эти открещиваются от ее использования в «Северном потоке-2».

Несмотря на то, что эта самая «Фортуна» получила месяц назад разрешение датских властей на работу «как отдельно, так и в сочетании с судами с динамическим позиционированием».

И вот на тебе – ни «отдельно» не будет участвовать, ни «в сочетании» …

Где наступление на Запад? Где демонстрация силы, уверенности, мощи? Где пренебрежение санкциями? «А нам все равно»? «Мы становимся только крепче»? «Пошло импортозамещение»? Где все лучшее, хамское в стиле Захаровой? Почему не пляшет? Куда все исчезло?

Наверное, даже уложенные трубы по «Северному потоку-2», глубоко на дне моря, балдеют от такой трусости.

Телеграм-канал «Серпом По»