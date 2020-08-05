Российский актер Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП 22 5.08.2020, 14:34

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Михаил Ефремов в суде

ФОТО: Scanpix/EPA

Защита просит суд «помочь им вспомнить все события».

Российский актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы.

Об этом он сказал на заседании суда, пишет ТАСС.

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — сказал он.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что защита просит суд помочь им вспомнить все события.

«Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи», — добавил правозащитник.

Ранее адвокат Ефремова заявлял, что актер сначала признавал свою вину, но затем отказался.

Вечером 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.

Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехал двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Экспертиза показала, что Ефремов употреблял алкоголь.

Водитель второго автомобиля был госпитализирован с серьезными травмами. От полученных ранений он умер в больнице.