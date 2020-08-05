Российский актер Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Российский актер Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП22
- 5.08.2020, 14:34
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Защита просит суд «помочь им вспомнить все события».
Российский актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы.
Об этом он сказал на заседании суда, пишет ТАСС.
«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — сказал он.
Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что защита просит суд помочь им вспомнить все события.
«Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи», — добавил правозащитник.
Ранее адвокат Ефремова заявлял, что актер сначала признавал свою вину, но затем отказался.
Вечером 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.
Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехал двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Экспертиза показала, что Ефремов употреблял алкоголь.
Водитель второго автомобиля был госпитализирован с серьезными травмами. От полученных ранений он умер в больнице.