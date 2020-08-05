Игнорирование карантина не помогло Швеции

Игнорирование карантина не помогло Швеции2
- 5.08.2020, 14:46
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Экономика страны серьезно просела.
Экономика Швеции во втором квартале 2020 года сократилась на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные оценки статистического ведомства Швеции, пишет liga.net.
По сравнению с предыдущим кварталом этого года ВВП страны снизился на 8,6%.
Уточненные результаты должны обнародовать 28 августа.
"Мы ожидаем, что дальше показатели экономической активности будут улучшаться, если не будет значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако, учитывая значительное падение ВВП, возврат к уровню, который был до начала эпидемии, займет много времени", - отмечает старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон.
Швеция, в отличие от других стран Европы, не вводила жесткий карантин, ограничившись рекомендациями для бизнеса.