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Игнорирование карантина не помогло Швеции

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  • 5.08.2020, 14:46
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Игнорирование карантина не помогло Швеции

Экономика страны серьезно просела.

Экономика Швеции во втором квартале 2020 года сократилась на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные оценки статистического ведомства Швеции, пишет liga.net.

По сравнению с предыдущим кварталом этого года ВВП страны снизился на 8,6%.

Уточненные результаты должны обнародовать 28 августа.

"Мы ожидаем, что дальше показатели экономической активности будут улучшаться, если не будет значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако, учитывая значительное падение ВВП, возврат к уровню, который был до начала эпидемии, займет много времени", - отмечает старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон.

Швеция, в отличие от других стран Европы, не вводила жесткий карантин, ограничившись рекомендациями для бизнеса.


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