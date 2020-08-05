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В Турции резко выросло число заражений COVID-19 после открытия курортов для иностранцев

  • 5.08.2020, 15:41
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В Турции резко выросло число заражений COVID-19 после открытия курортов для иностранцев

За сутки было выявлено 1083 случая инфицирования.

В Турции в последние дни фиксируют резкий рост заболеваемости коронавирусом в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, пишет «Новая газета Балтия».

По его словам, за сутки в Турции было выявлено 1083 случая инфицирования коронавирусом, 18 человек скончались.

«Впервые за последнее время разница в двухдневной статистике оказалась настолько сильной. Мы должны предотвратить тяжелые последствия контактов во время праздников и отдыха на курортах», — подчеркнул он.

За весь период пандемии в Турции выявлено более 234 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 5,7 тыс. человек скончались, выздоровели более 218 тыс.


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