Одиночный пикет довел белорусских дипломатов в Калининграде до истерики 7 5.08.2020, 15:50

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Фото: facebook.com/mikhail.feldman.14

Они пытались отогнать протестующего от посольства и показали ему фигу.

В российском Калининграде, возле местного отделения посольства Беларуси в России, 4 августа состоялся одиночный пикет в поддержку демократии в Беларуси, пишет сайт телеканала «Белсат».

Целью пикета, по словам участника, было продемонстрировать солидарность с борьбой белорусской оппозиции за свободу и демократию.

Сначала один из работников посольства долго интересовался, имеет ли участник пикета Михаил Фельдман «разрешение на акцию», тогда как в России для проведения одиночных пикетов этого пока еще не требуется.

Фото: facebook.com/mikhail.feldman.14

«Оппонент с угрозой в голосе сообщил, что сейчас меня «скрутят». Вскоре из здания посольства вышел полицейский и направился ко мне. Представившись, он неизвестно для чего спросил мои фамилию, имя, отчество и дату рождения. Аккуратно записав ответы, страж порядка посоветовал «отойти подальше, чтобы люди этого не видели». Когда я вежливо отказался, ему не осталось ничего другого, как отдалиться обратно в здание – закон был на моей стороне», – рассказал участник пикета.

Фото: facebook.com/mikhail.feldman.14

После этого, по его словам, несколько работников отделения посольства, подходя по очереди, задавали ему провокационные вопросы про национальность, партийную принадлежность, кураторов и т.д. Также, говорит Фельдман, ему показали фигу.

Пикет прошел по инициативе местного движения регионалистов, которое выступает за демилитаризацию Калининградской области и возвращение ей исторического названия.