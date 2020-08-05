Помпео едет в турне по странам ЕС, чтобы обсудить перемещение американских войск
- 5.08.2020, 16:01
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Госсекретарь США посетит столицы стран Центральной и Восточной Европы.
На следующей неделе госсекретарь США Майк Помпео посетит столицы стран Центральной и Восточной Европы, чтобы обсудить передислокацию американских войск в Европе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
В настоящее время планируется начать поездку с Праги во вторник или среду, где Помпео должен встретиться с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Среди тем переговоров также будут сети 5G и Китай.
Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что в четверг Помпео отправится в Словению.
Другой чиновник сказал, что госсекретарь будет в Варшаве в субботу и его визит совпадет с празднованием годовщины Варшавской битвы.
Австрия - еще одна потенциальная остановка на пути. Планы Госдепа еще не окончательные и в них могут внести изменения.
Согласно плану передислокации из Германии будет выведено в целом 11 900 человек, что приведет к сокращению контингента в 24 000 военнослужащих в стране.
Остальные 6400 военнослужащих и их семьи вернутся в США и впоследствии будут проходить службу в Европе по принципу ротации.
Также стало известно, что часть военных намерены передислоцировать из Германии в Италию и Бельгию. По меньшей мере 1000 военных США отправятся в Польшу.