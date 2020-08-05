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«Каждый раз, когда мы выходим на улицы, таракану становится плохо»

  • 5.08.2020, 16:25
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«Каждый раз, когда мы выходим на улицы, таракану становится плохо»
Фото: «Наша Ніва»

Чем нас будет больше, тем быстрее мы победим.

«Белорусы выходят на мирные протесты и митинги уже довольно длительное время, несколько месяцев. Мы научились главным вещам - самоорганизации и самообороне, и всё благодаря объединению нас, как общества! - пишет читатель Telegram-канала «Баста!». - Мы не хотим больше терпеть унижение и угнетение со стороны тараканьей орды, и мы не будем терпеть, нас много, мы сильны и уверены в себе.

Каждый раз, когда мы выходим на улицы, легально или нет, то таракану становится плохо, а нам наоборот, все потому, что он питался нашим страхом, а теперь ему питаться уже нечем.

6-го августа в Минске будет большой пикет Светы Тихановской, это будет самый большой пикет за всю историю Беларуси, нас будет очень много, десятки тысяч, а может и больше, и мы в очередной раз покажем, кто мы и что мы можем! Затем будет день Х – 9 августа, когда таракан сбежит.

Чем нас больше, тем быстрее мы победим, все вместе!»

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