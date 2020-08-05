Что происходит на кредитном рынке Беларуси 5.08.2020, 16:52

Белорусы стали активнее брать кредиты, в первую очередь — на жилье.

По данным Нацбанка на 1 июля, общий объем кредитной задолженности физлиц составил 15 миллиардов 87,3 миллиона рублей. За месяц долги белорусов перед банками выросли на 151,9 млн рублей. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и на авто, а также карты рассрочки, пишет tut.by.

С начала года общий объем кредитной задолженности физлиц вырос на 934,4 миллиона рублей, по сравнению с 1 июля прошлого года — на 2 миллиарда 515,3 миллиона рублей. В июне прирост кредитной задолженности снова ускорился. В мае прирост составил 54,9 миллиона рублей, в апреле — 9,3 миллиона. Рекорд в этом году пришелся на март — плюс 433,6 миллиона рублей.

Июньский прирост произошел в основном за счет кредитов на недвижимость. По ним задолженность физлиц на 1 июля составляет 9 миллиардов 288,1 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма увеличилась на 146,7 миллиона рублей, с началом года — на 720,3 миллиона. При этом с апреля многие банки приостановили кредитование недвижимости. Среди них — Беларусбанк, который временно перестал выдавать кредиты на покупку жилья, а также Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Франсабанк и Банк БелВЭБ, которые сейчас не кредитуют недвижимость на общих условиях. При этом у банков также изменились требования к кредитоспособности в случае кредитов на недвижимость.

Потребительские кредиты в июне выросли на 6,4 миллиона рублей, их общая сумма составила 5 миллиардов 704 миллиона рублей. По сравнению с началом года объем задолженности по потребительским кредитам вырос на 223 миллиона рублей.