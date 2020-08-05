В США начинают испытывать средство от коронавируса на основе антител 5.08.2020, 16:52

ФОТО: POLITICO.COM

Возможно, его можно будет применять на ранней стадии COVID-19.

Национальные институты здравоохранения США объявили о начале клинических испытаний потенциального метода лечения COVID-19 на основе так называемых моноклональных антител, передает «Голос Америки».

Известны уже два лекарственных средства, ремдесивир и дексаметазон, которые уже показали свою эффективность для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Но это, возможно, будет первое лекарство, способное помочь пациентам на ранней стадии заболевания.

«Сейчас мы пытаемся определить, что будет работать на ранних стадиях», – заявил во вторник директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.

Моноклональные антитела создаются в лаборатории и имитируют естественные антитела организма. Антитела распознают специфические патогены, в данном случае вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, и вовлекают иммунную систему в борьбу с ними.

В испытаниях Национальных институтов здравоохранения будет использоваться моноклональное антитело, созданное фармацевтической компанией Eli Lilly и получившее название LY-CoV555.

Фаучи сообщил, что это антитело было выделено у пациента с COVID-19 в штате Вашингтон в первые месяцы пандемии.