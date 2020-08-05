За кого проголосуют земляки Тихановской? 5.08.2020, 17:15

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Светлана Тихановская

Фото: ТАСС

Жители Микашевичей рассказали о выборах и самой Светлане.

Во дворах Микашевичей нет политических баталий, но почти все говорят о выборах. И фамилия Тихановской у всех на слуху, пишет «Медиа-Полесье».

— То, что Тихановская – как декабристка – вполне логично. Это мы так рассуждаем, зная, кто такими были декабристы и те, кто отправился вслед за ними — подтверждает учитель Светланы Тихановской (просит не называть имя, дабы не потерять работу).- Это правда, что она за мужем пошла и любовь свою проявила.

Зато другие жители Микашевичей говорить не опасались, особенно пенсионеры. Степан Арлянин, бывший связист, «размаўляе па-беларуску».

— Я буду галасаваць за Святлану Ціханоўскую. Гэта, на самой справе, як напісана на Медыя-Палессе, сапраўдная дзекабрыстка, пайшла падтрымаць мужа. Яна была разумніцай са школьных гадоў и засталася такой.

При расставании Степан Иосифович высказал такую фразу:

— Бясконца так быць не можа. Трэба мяняць нешта, пачынаючы з улады. Нязменных няма.

Пенсионер посоветовал журналистам быть осмотритльными. «Калі напішаце нешта, могуць быць у вас непрыемнасці».

Мария Горбат – также пенсионерка, но энергии не занимать.

— Вы о моём племяннике писали…Благодаря вам он добился справедливости, — сказала Мария Николаевна. – Я буду голосовать за Тихановскую.

Сосед родителей Светланы — Анатолий Гарченя – также согласен, что она, действительно, как декабристка, пошла за мужем. И вообще всегда была очень ответственной.

Валентина Каминская работала с матерью Тихановской: «Детки не распущенные, очень воспитанные всегда были. Конечно же, и Светлана тоже».

Ольга Заступневич – также коллега матери Светланы Тихановской, работает поваром в санатории «Гранит» РУП «Світанак» и также считает её декабристкой, но о перемене власти не думает. По мнению женщины, в стране всё спокойно и мирно, и пусть так и будет.

Алла Ярмолич выразилась так:

— Пока не определилась ни с президентом, ни с мужем. Одинокая на данное время, а там видно будет. На выборы?.. Скорее всего, не пойду. Не верю, что они будут честными, так зачем идти? Хотя время есть подумать. Но на досрочные точно не пойду.

— Буду голосовать за Тихановскую, — говорит молодой человек Кирилл Литяга, выпускник Брестского технологического колледжа, временно работающий на уборке моркови. – Работы для меня как повара-бармена в Микашевичах нет, а как для молодого человека на дискотеку надо почему-то в Синкевичи ехать.

— Мы за Свету! – в один голос высказались Алексей Ярмолич и Иван Синько, проживающие в д.14а по ул.Первомайской.

Даже сестра Алексея из Минска позвонила и попросила, чтобы за землячку голосовал.

Анатолий Шулепов, который проживает в этом же доме, вообще считает, что пользы от выборов нет.

— Вот под окнами колодец забит – это беда, настоящий химреактор, — сказал Анатолий Шулепов. – Как на это повлияют выборы? Никак.

Анатолий Кухновец, сосед родителей Светланы Тихановской:

— Я даже не знал, что её фамилия Тихановская. Потом дошло, когда по телевизору посмотрел. А я семью знаю, как Пилипчуки. Мы вместе квартиры получали от «Спецжелезобетона». Прекраснейшая семья. И она действительно пошла за мужем, как декабристка, потому что очень ответственная. Они все такие ответственные в семье – что родители, что дети. Эти выборы как-то взбудоражили, хотя никогда на них не ходил. Было всё спокойно. А тут решил пойти. Я ведь не против власти, но голос свой должен отдать как гражданин. И отдам его за свою землячку Светлану Тихановскую.